???????Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra rondo çalıştı.
Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.
Sakatlığı devam eden Lubomir Satka çalışmada yer almadı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?