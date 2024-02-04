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Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma koşusu yaptı ve çift kale maçla idmanı tamamladı. Sakatlıkları devam eden Gaetan Laura ve Morky Fofana antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

04.02.2024 18:23
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Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 6 Şubat Salı günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma koşu yaptı. Dar alan ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Morky Fofana katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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