Ylber Ramadani: Galatasaray'dan Puan Alacağız - Son Dakika
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Ylber Ramadani: Galatasaray'dan Puan Alacağız

Ylber Ramadani: Galatasaray\'dan Puan Alacağız
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Çorum FK'nın yeni transferi Ylber Ramadani, Galatasaray maçından puan hedeflediklerini belirtti.

Çorum FK'nın, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'den kadrosuna kattığı Ylber Ramadani, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından puan ya da puanlarla döneceklerine inandığını söyledi.

Çorum FK'nın, Lecce'den transfer ettiği Arnavut orta saha oyuncusu Ylber Ramadani, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İHA'ya önemli açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirten Ramadani, Çorum FK'nın hedeflerinin transfer sürecinde belirleyici olduğunu söyledi.

"Sezona en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz"

Sezon öncesi kamp çalışmalarına ilişkin konuşan Ramadani, takımın yoğun bir tempoyla çalıştığını ifade etti. 30 yaşındaki futbolcu, "Sezon öncesi kampımız çok iyi bir şekilde geçiyor. Tabii ki sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Zorlu antrenmanlar yapıyoruz. Ama dediğim gibi, sezona en iyi şekilde hazırlanmak tek isteğimiz" dedi.

"Kulübün hedefleri beni etkiledi"

Transfer sürecine değinen tecrübeli futbolcu, Çorum FK yönetiminin ortaya koyduğu projeden etkilendiğini dile getirdi. Ramadani, "Bu yıl Çorum FK'nın hedefleri beni etkileyen nokta oldu. Benimle iletişime geçtiklerinde kulübün hedeflerinden bahsettiler. Ben de bu hedeflerden etkilendim. Lecce'de bir sene daha kontratım vardı. Ama Türkiye'ye gelip Çorum FK konusunda bana gösterilen ilgi beni etkiledi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Milli takım performansına da değinen Ramadani, takım oyununun önemine dikkat çekti. Başarılı orta saha oyuncusu, "Arnavut Milli Takımı'ndaki oyunum ile buradaki oyunum aynı olacak. Aslında herkesin birlikte hareket etmesiyle oluşabilecek bir şey. Tek başına oynamıyorsunuz. Her oyuncunun en iyisini sahaya yansıtması, elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Ben de elimden geleni sahaya yansıtmaya çalışacağım" diye konuştu.

"Türkiye hakkında çok olumlu şeyler duydum"

Transferi öncesinde birçok Arnavut futbolcuyla görüştüğünü belirten başarılı futbolcu, Türkiye'deki futbol ortamıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. Ramadani, "Türkiye'ye gelmeden önce Arnavut oyuncular ile görüştüm. Hem milli takımda oynayan arkadaşlarım hem de diğer arkadaşlarımla konuştum. Transferim gerçekleşince beni aradılar. Buraya gelmemden dolayı çok mutlu oldular. Türkiye'deki futbol adına çok pozitif konuştular. Ben de buraya gelme konusunda hiç tereddüt etmedim" cümlelerine yer verdi.

Taraftarlara da seslenen Ylber Ramadani, "Taraftarlarımız, elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağımızı bilsinler. Amacımız taraftarları mutlu etmek. Oyuncular olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"Galatasaray deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmak istiyoruz"

Ligin ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ramadani, zorlu mücadeleye hazır olduklarını vurguladı. Tecrübeli futbolcu, "Sezonun ilk maçı Galatasaray ile olacak. Zor bir maç bizi bekliyor. Galatasaray kuvvetli bir rakip. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Ama biz de iyi oyuncularız. Futbolda mücadele etmeniz gerekir. Biz de o mücadeleyi sahaya koyacağımızı, oradan da iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyarak Galatasaray'ın stadından puan yada puanlar alarak çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ylber Ramadani: Galatasaray'dan Puan Alacağız - Son Dakika

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