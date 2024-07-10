Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan\'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti

Spor

Yüzlerce öğretmen "Bizi kandırdınız" diye bağırdı, polisin müdahalesi sert oldu

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Suudi Arabistan'dan bir takımın Aboubakar'a 3 milyon euro civarında maaş teklifinde bulunduğu ancak Kamerunlu yıldızın bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.