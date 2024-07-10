Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti

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Süper Lig devi Beşiktaş'ta geleceği henüz netlik kazanmayan Vincent Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi Arabistan'dan bir kulüpten 3 milyon euro maaş teklif alan Aboubakar, bu teklifi az bulduğu için reddetti.

10.07.2024 09:56  Güncelleme: 10:14
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Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Suudi Arabistan'dan bir takımın Aboubakar'a 3 milyon euro civarında maaş teklifinde bulunduğu ancak Kamerunlu yıldızın bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan\'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti

Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti - Son Dakika

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