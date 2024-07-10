Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan'dan bir takımın Aboubakar'a 3 milyon euro civarında maaş teklifinde bulunduğu ancak Kamerunlu yıldızın bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.
32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti - Son Dakika
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