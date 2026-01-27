Brezilyalı futbolcu Dodo'nun maç sırasında yaptığı hareket hakemin kararını beraberinde getirdi.
Karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı. Brezilyalı futbolcu Dodo, rakibini geçmek için topun üstüne çıkarak çalım denedi.
Bu hareketin ardından hakem, Dodo'ya sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Karar, tribünlerde ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Brezilyalı futbolcu Dodo, çalım atmak için topun üstüne çıktığı pozisyonun ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)