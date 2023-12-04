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Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı - Son Dakika

Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı maçta İrfan Can Kahveci'nin attığı gol maça damga vurdu. Yıldız futbolcu, uzak mesafeden attığı şık golle takımını 2-0 öne geçirdi.

04.12.2023 - 21:04,  Güncelleme: 21:15
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Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı maçın ilk yarısına İrfan Can Kahveci'nin attığı gol damga vurdu. Yıldız futbolcu uzak mesafeden çok şık bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Szymanski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İRFAN CAN'DAN İNANILMAZ GOL

İlk yarının son analarında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, rakibine çalım atıp kaleyi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağları buldu ve durum 2-0 oldu.

Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı - Son Dakika
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