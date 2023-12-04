Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı maçın ilk yarısına İrfan Can Kahveci'nin attığı gol damga vurdu. Yıldız futbolcu uzak mesafeden çok şık bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.
Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Szymanski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının son analarında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, rakibine çalım atıp kaleyi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağları buldu ve durum 2-0 oldu.
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