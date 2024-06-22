Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor

Geniş Video İzle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Maçın başında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde kaçırdığı pozisyon büyük hayal kırıklığı yarattı.

22.06.2024 19:25  Güncelleme: 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçın 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile yararlanamadığımız pozisyon taraftarları bir hayli üzdü.

HAKEM "PENALTI YOK" DEDİ

Mücadelenin 6. dakikasında Zeki Çelik'in ortasında ceza sahası içinde bomboş kalan Kerem Aktürkoğlu, topa düzgün bir vuruş yapamadı ve yerde kaldı. Penaltı itirazlarının yapıldığı anlarda hakem oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon;

Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: MAÇIN ADAMI BEŞİKTAŞLI PEPE HELAL OLSUN 6 15 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Tamam Portekizli Ferhat 7 2
  • Ankara null: ferdi oynarsa boyle olur bukdr yetersiz adam olunmaz yaa hale bak 3 13 Yanıtla
    Msp Online: ne alaka . ferdiden başka iyi 9ynayan mı var takım da. sen nerenle izlion maçı 10 1 Emir Kozcu: Kim oynasın çok bilmiş. Montella zaten bu maci gözden çıkarmış. Cekya ile çekisecek. 1 1 Murat Yılmaz: takımda doğru düzgün oynayan bir tek Ferdi var zaten. stoperler ayakta duramıyor. orta saha var mı yok mu belli değil. ileridekiler çay içiyor 1 1 Ankara null: kerem disinda oynayan yok ama ferdinin hali nedir allah askina gidemez gelemez orta acamaz 5 olacak bu mac 1 0
  • Msp Online: hakem maçı katlediyor 7 1 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Altay ile Samet olunca sonuç kaçınılmaz, Samet pimi çekilmiş hazır bomba, Altay zaten her zamanki gibi :(( 5 0 Yanıtla
    Ersin Topcu: Suç samette kimse yok zaten top altaya gidiyo ve altay eline alacak samet neden daha gidip topa vuruyor bunu anlamak imkansız? 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

18:33 Ne diyeceği merak konusuydu Vincenzo Montella, Arda Güler’i neden yedek bıraktığını söyledi Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
16:47 Küba, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı dava için müdahil oldu Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava için müdahil oldu
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:14 Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL’lik şamdanları 250 TL’ye satarken yakalandı Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL'lik şamdanları 250 TL'ye satarken yakalandı
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
16:42 Temasa geçtiler bile Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin iki yıldızını birden istiyor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor
16:34 Parktaki cinayet kamerada Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü Parktaki cinayet kamerada! Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü
16:28 BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı
16:11 Esenyurt’ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu Esenyurt'ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 20:17:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement