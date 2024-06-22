Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor

Ankara null:

ferdi oynarsa boyle olur bukdr yetersiz adam olunmaz yaa hale bak

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Msp Online: ne alaka . ferdiden başka iyi 9ynayan mı var takım da. sen nerenle izlion maçı 10 1

Emir Kozcu: Kim oynasın çok bilmiş. Montella zaten bu maci gözden çıkarmış. Cekya ile çekisecek. 1 1

Murat Yılmaz: takımda doğru düzgün oynayan bir tek Ferdi var zaten. stoperler ayakta duramıyor. orta saha var mı yok mu belli değil. ileridekiler çay içiyor 1 1