Yok artık Muslera! Yeni takımında neler yapıyor neler

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, yeni takımında çıktığı Copa Libertadores son 16 turu ilk maçında performansıyla alkış topladı.
Cerro Porteño karşısında yaptığı kritik kurtarışla maça damga vuran Uruguaylı file bekçisi, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasında başrol oynadı.Muslera, maçta 5 kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu oldu.
Serinin ilk ayağında avantajı kapan Estudiantes, 20 Ağustos Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanşta çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.
Galatasaray'da tam 14 sezon forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Uruguaylı kaleci, performansıyla Arjantin'de de şimdiden adından söz ettirmeye başladı.
