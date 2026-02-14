Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor - Son Dakika
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor

14.02.2026 17:36
U19 PAF Ligi 22. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, yoğun bir gol düellosuna sahne oldu. Maçta tempo bir an olsun düşmezken son dakikalar adeta nefes kesti. Trabzonspor, duraklama anlarında bulduğu gollerle 4-3 galip geldi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 40'a yükseltirken, Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.

U19 PAF Ligi 22. haftasında oynanan Trabzonspor–Fenerbahçe derbisi gol düellosuna sahne oldu. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 4-3 kazandı.

DURAKLAMADA FIRTINA KOPTU

Maçta tempo bir an olsun düşmezken son dakikalar adeta nefes kesti. 90'dan sonra tam 3 golün çıktığı mücadelede Trabzonspor, duraklama anlarında bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış, 90. dakikada Yiğithan ve 90+6. dakikada Ahmet Babat kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 40'a yükseltti. Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.

Spor

18:57
