Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor

U19 PAF Ligi 22. haftasında oynanan Trabzonspor–Fenerbahçe derbisi gol düellosuna sahne oldu. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 4-3 kazandı.
Maçta tempo bir an olsun düşmezken son dakikalar adeta nefes kesti. 90'dan sonra tam 3 golün çıktığı mücadelede Trabzonspor, duraklama anlarında bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış, 90. dakikada Yiğithan ve 90+6. dakikada Ahmet Babat kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 40'a yükseltti. Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.
