Son haftalarda Paris Saint-Germain taraftarının hedefi olan Lionel Messi, Fransız ekibiyle sezon sonunda yolları ayırabilir. ABD ekipleri ise Arjantinli yıldızı liglerine getirmek için ilginç bir formül buldu.
Sporx'te yer alan habere göre, MLS ekipleri, Lionel Messi'nin maaşını birlikte ödeme kararı aldı. Arjantinli yıldız Amerika'ya transfer olmaya karar vermesi durumunda, istediği kulüp ile sözleşme imzalayabilecek.
MLS'in böyle bir karar almasının altında ise önemli bir kazanç havuzunun yaratılacağı düşüncesi yer alıyor. Arjantinli yıldızın, ABD'ye transfer olması durumunda MLS'in televizyon gelirlerinde ciddi bir artış olması öngörülüyor.
Son Dakika › Spor › Yok böyle teklif! Messi'nin maaşı için bütün MLS ekipleri elini taşın altına koyuyor - Son Dakika