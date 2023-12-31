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Japonya ekibi Yokohama F. Marinos, Teknik Direktör Harry Kewell ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Japonya ekibi Yokohama F. Marinos, Teknik Direktör Harry Kewell ile anlaşmaya vardı

Japonya ekibi Yokohama F. Marinos, teknik direktörlük için Avustralyalı Harry Kewell ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kewell, daha önce Galatasaray'da futbolculuk yapmış ve İngiltere'de teknik direktörlük deneyimi bulunmaktadır.

Japonya ekibi Yokohama F. Marinos, Teknik Direktör Harry Kewell ile anlaşmaya vardı
31.12.2023 - 14:18,
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Japonya ekibi Yokohama F. Marinos, Teknik Direktör Harry Kewell ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Japon kulübü Yokohama F. Marinos, teknik direktörlük için Avustralyalı Harry Kewell ile anlaşmaya vardı. 45 yaşındaki Avustralyalı çalıştırıcının göreve getirildiği Yokohama Marinos kulübünün resmi internet sitesinden de duyuruldu.

Futbolculuk döneminde 3 sezon Galatasaray forması giyen Harry Kewell, 91 maçta 34 gole imzasını attı. 2014'te ülkesi Avustralya'nın takımı Melbourne Victory formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Avustralyalı çalıştırıcı, 2015'te İngiltere'de Watford U23'ü çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine başladı.

45 yaşındaki Harry Kewell, son olarak İskoçya'nın Celtic kulübünde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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