Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir - Son Dakika
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Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir

22.08.2022 10:25
Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir

Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe, kasasına tam 26 milyon 250 bin euro (480 milyon TL) koydu.

Fenerbahçe, son derece hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler şu ana kadar 11 futboluyla sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de gelenler kadar bavulunu toplayan oyuncu sayısı da fazlaydı. Toplamda 12 isim gitti. Bunlardan 5'i bedelsiz ayrıldı, Samatta ise Genk'e kiralandı. Sarı-lacivertliler, 6 oyuncuyla da kasasına para koyarak yollarını ayırdı.

EN ÇOK GELİR KİM'DEN

Fenerbahçe'nin satışından en çok gelir elde ettiği isim 18 milyon euroya Napoli'ye satılan Kim Min-jae oldu. Sarı-lacivertliler Allahyar ve Ozan Tufan için Hull City'den 7.5 milyon euro aldı. Transferi henüz resmen açıklanmasa da Muhammed Gümüşkaya 500 bin euroya Westerlo'ya gitmek üzere.

TOPLAM 26 MİLYON EURO

Arda Kurtulan ise 200 bin euroya Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Fenerbahçe, son olarak Tisserand'ı 3 milyon euroya El Ittifak'a satarak şu ana kadar transferden kasasına tam 26 milyon 250 bin euro, yani 480 milyon TL para koydu.

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Transfer Dönemi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir - Son Dakika
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