Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

21.01.2026 14:05
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Rennes ile 10.5 milyon euroya anlaşırken Polonyalı futbolcu sağlık kontrolleri için Fransa'ya gitti.

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fransız ekibi Rennes ile 10.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmenin 2029 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi.

SZYMANSKI FRANSA YOLCUSU

Transfer sürecinin resmiyet kazanması adına Sebastian Szymanski'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

ROMANO DUYURDU

Transferle ilgili gelişmeyi dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, anlaşmanın tüm şartlarıyla tamamlandığını aktardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Herzamanki gibi Buda fenevin elinde patladı. 1 11 Yanıtla
    Tuna güler Tuna güler:
    Alınırken maliyeti 9.75 mil Satış maliyeti 10.5 mil. Patlama kısmı tam olarak nerede? 13 1
  • hakan1122 hakan1122:
    iki taraf içinde en doğrusu iki tarafa da hayırlısı olsun Fenerbahçe için iyi bir paraya satılmış oldu ve transfer için bir kontenjan açıldı... 9 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Transfer çalımı,:-) 2 6 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    mantıklı bir transfer oldu bence.karşılıklı teşekkür edilip yollar ayrılırsa daha iyi olacak 5 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bu son dakika haberleri yapan arkadasda fenerli heralde . 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
