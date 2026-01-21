Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fransız ekibi Rennes ile 10.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmenin 2029 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi.
Transfer sürecinin resmiyet kazanması adına Sebastian Szymanski'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
Transferle ilgili gelişmeyi dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, anlaşmanın tüm şartlarıyla tamamlandığını aktardı.
Son Dakika › Spor › Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)