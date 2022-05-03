Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim - Son Dakika
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Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim

03.05.2022 20:01
Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim

Yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabından 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor için bir paylaşım yaptı. Fatih Akın yorumlarda, bir Trabzonspor belgeseli çekeceğini de belirtti.

Bordo mavili takım, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala 7. şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonsporlu taraftarlar ülkenin dört bir yanında kutlama yaptı. Çoğu ünlü isim de sosyal medya hesabından Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik etti.

FATİH AKIN BELGESEL İÇİN SİNYAL VERDİ

Instagram hesabından Trabzonspor yazan bir kıyafetle, kendi fotoğrafını paylaşan yönetmen Fatih Akın, "Memleket işte… Oh beee… Trabzonspor. Şampiyon" yazdı. Yönetmenin bir takipçisi Akın'ın fotoğrafının altına "Trabzonspor şampiyon olduğunda bir belgeselini çekeceğini söylemiştin abi. Umarız o da olur" yazdı. Akın da takipçisine "Olacak" şeklinde cevap verdi.

Yönetmen Fatih Akın, Trabzonspor ile ilgili belgesel çekeceğinin sinyalini verdi
Yönetmen Fatih Akın

TRABZON'DA BÜYÜK COŞKU

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve bu sonuçla 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 7. şampiyonluğuna ulaştı. Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftarın yanı sıra maçı tribünden izleyemeyen binlerce taraftarın doldurduğu Atatürk Alanı'nda tribün ortamı yaşandı. Kutlama yapan bordo-mavili taraftarların görüntüsü milyonlarca kişiye erişirken, o anlar sosyal medyada 15 milyon takipçiye sahip FIFA'nın resmi hesabından paylaşıldı. "38 yıl sonra şampiyonluğunuzu kazandığınızda" ifadeleri ile paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

Yönetmen Fatih Akın, Trabzonspor ile ilgili belgesel çekeceğinin sinyalini verdi
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Son Dakika Spor Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim - Son Dakika


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