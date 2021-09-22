Yoroz Kent Ormanı dağ spor merkezi oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla cazibesi artan Yoroz Kent Ormanı, dağcılık ve kaya tırmanış sporlarının merkezi haline geliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006'da Kent Ormanı olarak ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz, dağcılık ve kaya tırmanış sporcularının uğrak noktası oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yaz Dağcılık Bölgesel Eğitimleri kapsamında Ordu'ya gelen sporcular pratik eğitimlerini Yoroz Kent Ormanında tamamladılar. Gerçekleşen etkinliğe Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri ve sporcuları katıldı. Toplam 12 sporcunun sınava girdiği etkinlikte başarılı olan sporcular "Dağcılık Temel Eğitim Bitirme Sertifikası" almaya hak kazanacak.

Düzenlenen etkinliğe katılan ve kulüp üyeleri ile birlikte tırmanış gerçekleştiren Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu, Yoroz'un tırmanış eğitimleri için çok uygun olduğunu vurguladı.

Yoroz Kent Ormanı'nın Türkiye Dağcılık Federasyonu Yaz Dağcılık Bölgesel Eğitimine ev sahipliği yapmasının önemin altını çizen Yılmaz Seferoğlu, "Yoroz Kent Ormanı yenilenmiş yüzü ile artık bir başka güzel. Bugün bunun bir kez daha farkına vardık. Yoroz Kent Ormanı'nın bu hale gelmesinde büyük emek harcayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e sporcularımız adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ORDU