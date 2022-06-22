YOSK'un yeni sezon hedefi Avrupa kupalarına katılmak - Son Dakika
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YOSK'un yeni sezon hedefi Avrupa kupalarına katılmak

22.06.2022 16:51
YOSK'un yeni sezon hedefi Avrupa kupalarına katılmak

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alparslan Erkoç, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek ve şampiyonluğa yarışacak bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alparslan Erkoç, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek ve şampiyonluğa yarışacak bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi Süper Ligi'ni 12. sırada tamamlayarak ligde kalmayı başaran YOSK, yeni sezon için hedeflerini büyüttü. Gazipaşa Caddesi'ndeki bir kafede basın toplantısı düzenlenen YOSK Başkanı Alparslan Erkoç, Avrupa Şampiyonu olan Tekerlekli Sandalye Milli Takımı'nı kutladı.

Tekerlekli Sandalye Süper Ligi Play-Off karşılaşmalarına Yalova'nın ev sahipliği yapacağını da hatırlatan Erkoç, 4 takımın 25-30 Haziran tarihleri arasında Yalova'da olacağını söyledi. Erkoç, play-off karşılaşmalarının Yalova'da yapılmasında büyük katkı sağlayan Terma City yöneticilerine teşekkür etti.

Erkoç, Gençler Avrupa Şampiyonası'nın Yalova'da oynanması için başvuruda bulunduklarını da anlattı.

Erkoç, kendilerine desteklerini esirgemeyen Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk ve sponsor olan AKKÖK Şirketler Grubu'na teşekkür etti.

Takımın önümüzdeki sezon hazırlıkları hakkında ise YOSK antreneörü Murat Saltan bilgi verdi. Önceliğin Play-Off'lara kalmak olduğunu ifade eden Saltan, "Zorlu bir süreçte ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki sezon için ilk hedefimiz öncelikle Play-Off'larda yerimizi almak. Yarı final, Final ve Avrupa arenasında ülkemizi temsil etmek hedefimiz. Transferleri de bu anlayışla yapıyoruz" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

basketbol, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor YOSK'un yeni sezon hedefi Avrupa kupalarına katılmak - Son Dakika

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