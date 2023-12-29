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Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Belhanda'ya gösterdiği mücadele için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor Yollarını Ayırdı
29.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:21
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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