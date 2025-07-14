Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı - Son Dakika
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Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı

Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
14.07.2025 18:22
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Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, yeni sezon öncesi yapılan çalışmalarda zayıflığı ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncunun kilo verdiğini dile getirerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin son durumu taraftarlarda sevinç yarattı.

EN-NESYRI GÖZ DOLDURDU

Geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümünde taraftarlarının eleştiri odağı olan En-Nesyri, yeni sezona bambaşka bir görüntüyle giriş yaptı. Hem fiziksel hem de mental açıdan oldukça iyi bir durumda olan tecrübeli forvet, hazırlık maçındaki performansıyla göz doldurdu.

TEKNİK HEYETİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Karagümrük karşısında attığı golle skora katkı sunan En-Nesyri, bununla da yetinmedi. Sahadaki yüksek enerjisi, rakibe yaptığı baskılar ve ceza sahasında sergilediği etkili pozisyon alma becerisiyle teknik heyetin beğenisini kazandı.

ZAYIFLIĞI ŞAŞIRTTI

Öte yandan yıldız oyuncunun geride bıraktığımız sezondaki kilolarından kurtulduğu da gözüktü. Taraftarlar, Faslı oyuncunun zayıfladığını dile getirdi ve bu halinin daha iyi olduğunu vurgulayarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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