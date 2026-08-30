Yozgat GSK Sezona Galibiyetle Başladı
MC Sistem Yozgat GSK, Süper Lig'in açılış maçında Odunpazarı'nı 31-25 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında MC Sistem Yozgat GSK, sahasında Odunpazarı'nı 31-25 yendi.
Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat GSK, 18-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 31-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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