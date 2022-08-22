Bozok yaylasında rafting heyecanı - Son Dakika
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Bozok yaylasında rafting heyecanı

22.08.2022 11:08
Bozok yaylasında rafting heyecanı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vatandaşlar, yapay rafting parkurunda adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vatandaşlar, yapay rafting parkurunda adrenalin dolu dakikalar yaşadı. "Dünya Mükemmeliyet Merkezi" sertifikasına sahip olan Çekerek Rafting Parkuru'nda onlarca heyecan tutkunu, gün boyu eğlenceli vakit geçirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Çekerek Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan yapay rafting parkurunda vatandaşlar rafting heyecanı yaşadı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde temmuz ayında düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 300'ye yakın sporcunun katıldığı Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin ardından yapay rafting parkuru vatandaşların istifadesine de sunuldu. İlçenin turizm, kültürel ve sportif yönden tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Çekerek Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirdiği etkinlikle parkur alanını vatandaşların kullanımına açtı. Parkur alanına gelen vatandaşlar kask takıp can yeleklerini giydikten sonra antrenörlerce bilgilendirildiler. Daha sonra antrenörler eşliğinde botlara binen vatandaşlar, hep birlikte küreklere asıldı. Yaklaşık 700 metre mesafede rafting yapan vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Aksaray'dan Çekerek'e rafting yapmak için gelen İlknur Kılıç, "Çekerek'te bir rafting parkuru olduğunu öğrendik. Ailecek buraya geldik, bizim için farklı bir deneyim oldu. Çok hoşumuza gitti, tam olarak yapamasakta çok keyifli. Herkes buraya gelsin görsün. İlk defa rafting yaptım, çokta eğlenceliydi. Yozgat halkına böyle bir imkan kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Sorgun'dan rafting yapmak için geldiklerini belirten Ahmet Alparslan ise, "Her şey çok güzeldi, arkadaşlarla eğlendik. Ailecek geldik, herkese tavsiye ederim. Rafting yaptık biraz yorucuydu ama çok eğlenceliydi. Böyle bir imkanı bize sunanlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

fuat oktay, Çekerek, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bozok yaylasında rafting heyecanı - Son Dakika

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