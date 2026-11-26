Yozgatspor'un teknik ekibine Tavşanlılı antrenör Ercan Bahadır dahil olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da yetişen antrenör Ercan Bahadır, Yozgatspor'un Melih Altuğ Sapmaz'ın teknik sorumluluğundaki kadrosuna dahil oldu. Yozgatspor'un kaleci antrenörlüğünü ise Yozgat'ta kalecilik yapmış Gökhan Aytekin üstlenecek.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yetişen antrenör Ercan Bahadır, teknik sorumluluğunu daha önce Altay, Kütahyaspor, Amasyaspor ve Fatsaspor gibi kulüplerde görev alan Melih Altuğ Sapmaz'ın üstlendiği Yozgatspor'un teknik ekibine katıldı.
Futbolculuk kariyerinde Tavşanlı ve Giresun'daki çeşitli kulüplerde forma giyen Bahadır, Ankara Pursaklarspor'da profesyonelliğe adım atmak üzereyken yaşadığı ağır sakatlıkların ardından aktif futbolu bırakmak zorunda kaldı. Kariyerine akademik ve teknik alanda devam eden Bahadır, Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra antrenörlük eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı.
Yozgatspor'un teknik kadrosunda yer alacak olan Bahadır'ın yanı sıra, takımın kaleci antrenörlüğünü Yozgat'ın tanınan isimlerinden, Yozgatspor ve çeşitli Yozgat ekiplerinde kalecilik yapmış olan Gökhan Aytekin yürütecek.
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