YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Kadınlar Süper Ligi\'ne yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u 84-71 yenerek şampiyon olan YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'un başkanı Haşim Orhun Gençer, süper ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. Gençer, sezon boyunca zorlu bir mücadele verdiklerini belirtirken, önümüzdeki sezon için kadro çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

28.04.2024 20:43
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi son maçında Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u 84-71 yenerek Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'da başkan Haşim Orhun Gençer, süper ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Maçın bitiminde sevinç gösterilerine eşlik eden Gençer, AA muhabirine, zor bir sezon geçtiğini ifade etti.

Normal sezonu ikinci sırada tamamladıklarını anımsatan Gençer "Play-off serilerinde çeyrek ve yarı finali maç kaybetmeden geçtik. Final serisi son maça kalmıştı. Seyircimizin önünde kupayı kaldırdık. Oyuncularımı, teknik kadroyu ve yönetimimi tebrik ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Kadınlar basketbolda Muğla'mızın en üst temsilcisi olduk. İnşallah önümüzdeki senede kuvvetli bir kadro kurup süper Lig'de kalıcı olacağız." dedi.

Gençer, yeni sezonun kadrosu konusunda önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika

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