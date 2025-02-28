Yücel: EuroCup Hedefimiz - Son Dakika
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Yücel: EuroCup Hedefimiz

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Begüm Yücel, EuroCup'ı kazanmanın hayal değil hedef olduğunu vurguladı ve Türk oyunculara öncelik verdiklerini belirtti.

28.02.2025 11:36
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- Begüm Yücel: "EuroCup'ı kazanmak bizim için hayal değil, hedef"

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel:

"Aynı başarıyla ilerlemek istiyoruz"

"Finale doğru yürüyeceksek bunu Türk oyuncularla yapmalıyız"

İSTANBUL - Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BKT EuroCup şampiyonluğunu hayal değil, hedef olarak gördüklerini söyledi.

Avrupa'nın basketbolda en prestijli ikinci organizasyonu olan BKT EuroCup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda Başkan Begüm Yücel, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Aynı başarıyla ilerlemek istiyoruz"

BKT EuroCup'ta grup lideri olarak çeyrek finale yükseldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Begüm Yücel, "EuroCup'ta grubumuzu lider bitirdik ve çeyrek finali garantiledik. Çarşamba günü oynanacak Cedevita Olimpija Ljubljana - Beşiktaş maçında rakibimizi bekliyoruz. Şu zamana kadar çok iyi geldik. Bundan sonra da aynı başarıyla ilerlemek istiyoruz. Önce çeyrek finali alıp, sonra yarı final ve inşallah finali de oynarız" ifadelerini kullandı.

"Finale doğru yürüyeceksek bunu Türk oyuncularla yapmalıyız"

Kuruldukları günden beri Türk oyunculara her zaman öncelik verdiklerinin altını çizen Yücel, "Bu sezon kadromuzu kurarken Türk oyunculara öncelik verdik. Finale doğru yürüyeceksek bunu Türk oyuncularla yapmalıyız diye düşündük. Bu hedefimizi de gerçekleştirdik. Şu anda kadromuzda Türk oyuncu sayımız fazla ve sahada yeri geldiği zaman 3-4 Türk oyuncumuzla beraber bu başarıyı aldık" diye konuştu.

"EuroCup'ı kazanmak bizim için hayal değil hedef"

Son olarak takımın hedeflerinden bahseden Başkan Begüm Yücel, "Hedeflerimiz arasında sezon sonunda öncelikle EuroCup'ta final oynamak ve finali almak var. Kendi ligimizde EuroCup'taki kadar başarılı olmasak da burada da ivmemizi yükseltmek istiyoruz. 'Hayal değil, hedef' diyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Basketbol, Finans, Spor, Son Dakika

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