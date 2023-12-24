Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor\'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik sorumlu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hoşfikirer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi üzerlerinde uzun zamandır galibiyet alamamanın psikolojisi ve kadrolarında sıkıntılar olduğunu ifade etti.

Rakibin kenarlardan iyi oyunla geldiğini bildiklerini belirten Hoşfikirer, şunları dile getirdi:

"Bunların önlemini alıp kendi opsiyonlarımızı uygulamaya başladık. Sonu da iyi bitti. Oyuncuların isteği, coşkusu had safhadaydı. İsteyen oyuncuların maç kazanmak için ne kadar gayret gösterdiklerini şahit oldunuz zaten. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Çok iyi etüt ediyoruz, çok iyi çalışıyoruz. Hep çalıştığımız yerlerden golleri bulduk. Bunun dışında Antalyaspor'un gol yollarını iyi kapattık ve istediğimiz sonucu aldık."

Antalyaspor cephesi

Antalyaspor'da teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao, maçın ilk ve ikinci yarısının birbirinden farklı ve kendileri için düşündükleri gibi geçmediğini söyledi.

İlk yarıda ofansif tarafı güçlü olan rakibi iyi kontrol ettiklerini düşündüklerini, defansif olarak bazı anlarda rakibi durdurmak istedikleri pozisyonlarda zorlandıklarını ifade eden Tralhao, şunları dile getirdi:

"Planladığımızdan farklı oldu ve maçın daha ilk pozisyonunda rakibimiz bize üstünlük sağladı. Bu gerçekten bizim oyun planımızda küçük pürüzlere sebep verdi. Çünkü ikinci yarıda oyuna başladığımızda 2-0 geriye düşmüş olan bir Antalyaspor vardı. Ama yine o bizim hep her hafta bahsettiğimiz o oyuncu karakteri, takım karakteri, gerçek takım reaksiyonunu sahaya gösterdi bugün takımımız. Defansif olarak rakibine göre daha agresif oynayan, ofansif olarak da öne geçmek, beraberliği yakalamak için takımımın yeteri kadar şans bulduğunu düşünüyorum. Rakibimizin evinde oynadığı maçlara ne kadar güçlü olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda zor bir rakibe karşı böyle bir deplasmanda gerçekten ikinci yarıyı çok iyi oynadığınızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim için ilk ve ikinci yarısı birbirinden farklı bir maç hikayesi ortaya çıktı. Birinci yarı ve ikinci yarının sonuna baktığımızda en azından buradan 1 puanla ayrılmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz."