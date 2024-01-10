Yukatel Adana Demirspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener
??????????????Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 72 Zeneli), Emre Akbaba, Nani (Dk. 87 Tayfun Aydoğan)
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly (Dk. 60 Vefa Temel), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Dk. 72 Mendy), Ethemi (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin)
Goller: Dk. 29 Yusuf Barasi, Dk. 78 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 80 Vorobjovas, Dk. 84 Duhaney (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly, Dk. 82 Vefa Temel (İstanbulspor)
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Yukatel Adana Demirspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
51. dakikada Loshaj'ın ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı sert şutta, top direğin yanından dışarı çıktı.
70. dakikada ceza sahasına giren Loshaj'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliev yatarak topa hakim oldu.
78. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Nani'nin kafa vuruşunda kaleci Alp Arda'nın müdahale ettiği topu önünde bulan Gravillon'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
80. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Vorobjovas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
84. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliev'in müdahale ettiği topu kale sahası civarında önünde bulan Duhaney'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
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