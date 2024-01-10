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Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Akintola'nın ortasında Yusuf Barasi'nin attığı golle Adana Demirspor öne geçti.

Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor\'u 1-0 önde tamamladı
10.01.2024 - 20:57,  Güncelleme: 20:57
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener

??????????????Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Yusuf Barasi, Emre Akbaba, Nani

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly, Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Ethemi

Gol: Dk. 29 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada ceza sahasına giren Akintola'nın kaleci Alp Arda'yı geçtikten sonra dar açıdan kale sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

22. dakikada Duhaney'in aldığı pasla topla buluşan Loshaj'ın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa uzanan kaleci Alp Arda'dan seken topla arkada buluşan Yusuf Barasi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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