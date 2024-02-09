Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçı: Kasımpaşa 3-1 Galip - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçı: Kasımpaşa 3-1 Galip

Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçı: Kasımpaşa 3-1 Galip

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasındaki maç, Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmada Kasımpaşa'nın gollerini Fall, Aytaç Kara ve Hajradinovic kaydederken, Adana Demirspor'un tek golünü Balotelli attı.

09.02.2024 22:03
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Yusuf Sarı), Semih Güler, Cisse (Dk. 46 Balotelli), Milad Mohammadi, Gravillon, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Rodriguez), Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Nani), Aymbetov (Dk. 60 Yusuf Barasi)

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Yunus Emre Gedik), da Costa (Dk. 82 Ngoy) (Dk. 90+4 Sadiku)

Goller: Dk. 29 Fall, Dk. 32 Aytaç Kara, Dk. 57 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 87 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gravillon, Dk. 64 Milad Mohammadi, Dk. 67 Semih Güler, Dk. 88 Nani, Dk. 90 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 67 Winck, Dk. 72 Ali Emre Yanar, Dk. 86 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle bitti.

55. dakikada Balotelli'nin orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar ayaklarıyla topu çıkardı.

56. dakikada Kasımpaşa penaltı atışı kazandı. Fall ile Aymbetov'un ceza sahasında mücadelesinde Fall yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendoza'nın uzak köşeye vuruşunda top dışarı çıktı.

80. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında Mendoza'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin sağ çizgiden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topa hakim oldu.

87. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye indirdi. Korner atışında topla buluşan Gravillon'un ceza sahası içinde gönderdiği topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kasımpaşa maçtan 3-1 üstün ayrılan taraf oldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçı: Kasımpaşa 3-1 Galip - Son Dakika
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