Yukatel Adana Demirspor, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı

Yukatel Adana Demirspor, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

06.04.2024 23:53
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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