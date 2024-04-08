Yukatel Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapan Adana Demirspor'un çalışmaları ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-lacivertliler antrenmanın devamında pas, kuvvet ve taktik çalıştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı', Boluspor ve Eyüpspor 'saha olayları', Kocaelispor ise 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle disipline gönderildi. Ayrıca, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin 'Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Uygun, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu belirtti ve Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 yenildi. Tuzlaspor'un gollerini Luka Stankovski, Enishan Ceylan (kendi kalesine) ve William Togui attı. Tuzlaspor'da Sadık Baş kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle verilen 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezası UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü.
EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalan 7 haftada puanlar toplamak istediklerini söyledi. Uygun, Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini belirtti ve seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu vurguladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma, kuvvet istasyonları, pas çalışması ve hücum organizasyonu gibi farklı etkinlikler gerçekleştirdi.
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