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Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Rodrigues'e teşekkür edilerek, kulübe verdiği hizmetlerden dolayı başarılar dildi.

Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdı
30.12.2023 - 10:23,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues'e teşekkür edilerek,"Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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