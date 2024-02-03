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Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak

Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Akdeniz ekibi, 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak ve deplasmandaki ilk galibiyetini almak istiyor.

03.02.2024 09:25
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan toplayarak haftaya 8. sırada giren Akdeniz ekibi, 23 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Kaynak: AA

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