Yukatel Adana Demirspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Adana Demirspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

14.03.2024 18:27  Güncelleme: 18:27
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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