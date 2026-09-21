Yukatel Denizli Basket, Aliağa Petkimspor maçı öncesi Dunn\'ı kadrosuna kattı

Yukatel Denizli Basket, Aliağa Petkimspor maçı öncesi Dunn'ı kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Basket, Aliağa Petkimspor'a konuk olacağı ilk lig maçı öncesi ABD'li guard Jhonathan Dunn'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 12.8 sayı ortalaması yakalayan 28 yaşındaki oyuncu, Denizli'nin 6 Ekim'deki FIBA Europe Cup maçı kadrosunda yer alacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında cumartesi günü Aliağa Petkimspor'a konuk olacak Yukatel Denizli Basket kadrosunu ABD'li guard Jhonathan Dunn ile güçlendirdi.
28 yaşında, 1.93 boyundaki oyuncu geçen sezon FC Porto formasıyla Portekiz Ligi normal sezonunda 12.8 sayı, 3.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalarken, FIBA Europe Cup'ta 14.0 sayı, 4.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden gruplara kalamadan elenen Denizli Basket, G Grubu'nda yer alacağı FIBA Europe Cup'ta ise ilk maçına 6 Ekim'de çıkacak.
Kaynak: DHA
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