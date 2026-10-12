Yukatel Denizli Basket, Anadolu Efes\'e 85-76 yenilip Benfica deplasmanında çıkış arıyor

Yukatel Denizli Basket, Anadolu Efes'e 85-76 yenilip Benfica deplasmanında çıkış arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yukatel Denizli Basket, Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da Anadolu Efes'e 85-76 yenilerek 3 maçta 1 galibiyette kaldı. FIBA Europe Cup G Grubu ikinci haftasında çarşamba günü Lizbon'da SL Benfica'ya konuk olacak Denizli ekibi, Avrupa'da çıkışını sürdürmek istiyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Anadolu Efes'e İstanbul'da 85-76 yenilerek 3 maçta 1 galibiyette kalan Yukatel Denizli Basket, Avrupa'da Portekiz deplasmanı öncesi moral bozmadı. Galibiyetle başladığı FIBA Europe Cup G Grubu'nun ikinci haftasında çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da SL Benfica ile karşı karşıya gelecek Denizli ekibi kazanıp Avrupa'da çıkışını sürdürmeyi istiyor. Zorlu bir fikstürde olduklarını söyleyen antrenör Zafer Aktaş, çift kulvarı en iyi şekilde geçmeye çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: DHA
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