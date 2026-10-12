Yukatel Denizli Basket, Anadolu Efes'e 85-76 yenilip Benfica deplasmanında çıkış arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yukatel Denizli Basket, Anadolu Efes'e 85-76 yenilip Benfica deplasmanında çıkış arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yukatel Denizli Basket, Anadolu Efes\'e 85-76 yenilip Benfica deplasmanında çıkış arıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yukatel Denizli Basket, Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da Anadolu Efes'e 85-76 yenilerek 3 maçta 1 galibiyette kaldı. FIBA Europe Cup G Grubu ikinci haftasında çarşamba günü Lizbon'da SL Benfica'ya konuk olacak Denizli ekibi, Avrupa'da çıkışını sürdürmek istiyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Anadolu Efes'e İstanbul'da 85-76 yenilerek 3 maçta 1 galibiyette kalan Yukatel Denizli Basket, Avrupa'da Portekiz deplasmanı öncesi moral bozmadı. Galibiyetle başladığı FIBA Europe Cup G Grubu'nun ikinci haftasında çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da SL Benfica ile karşı karşıya gelecek Denizli ekibi kazanıp Avrupa'da çıkışını sürdürmeyi istiyor. Zorlu bir fikstürde olduklarını söyleyen antrenör Zafer Aktaş, çift kulvarı en iyi şekilde geçmeye çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA
Anadolu EfesİstanbulBenficaDenizliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor Çiftçiler dereye dökecek Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:31:06. #7.12#
SON DAKİKA: Yukatel Denizli Basket, Anadolu Efes'e 85-76 yenilip Benfica deplasmanında çıkış arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei