Yukatel Denizli Basket, Anadolu Efes\'e 85-76 yenilip Benfica deplasmanında çıkış arıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Anadolu Efes'e İstanbul'da 85-76 yenilerek 3 maçta 1 galibiyette kalan Yukatel Denizli Basket, Avrupa'da Portekiz deplasmanı öncesi moral bozmadı. Galibiyetle başladığı FIBA Europe Cup G Grubu'nun ikinci haftasında çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da SL Benfica ile karşı karşıya gelecek Denizli ekibi kazanıp Avrupa'da çıkışını sürdürmeyi istiyor. Zorlu bir fikstürde olduklarını söyleyen antrenör Zafer Aktaş, çift kulvarı en iyi şekilde geçmeye çalışacaklarını belirtti.