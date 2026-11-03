Yukatel Denizli Basket, Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenildi - Son Dakika
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Yukatel Denizli Basket, Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenildi

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FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu'nun beşinci haftasında Yukatel Denizli Basket, Pamukkale Üniversitesi'nde Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenildi. Denizli temsilcisi, sahasında oynadığı mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ivor Matejek (Çek Cumhuriyeti), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Stefan Kuburovic (Karadağ)

Yukatel Denizli Basket: Meeks 13, Ivey 6, Bailey 13, Pecarski 3, Mahir Ağva 5, Dunn 17, Mustafa Yılmaz, Yaman Alişan, Erten Gazi 5, Egemen Güven 8, Mustafa Yılmaz, Amzil 6

Bakken Bears: Pedersen 11, Corey 6, Dubose 17, Mollgaard 9, Rombley 3, Binet 15, Mincey 10, Jorgensen 6, Katholm 3, Rancy, Filip Ates

1. Periyot: 18-22

Devre: 38-36

3. Periyot: 59-60

Beş faulle oyundan çıkan: 37.72 Mahir Ağva (Yukatel Denizli Basket)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Yukatel Denizli Basket, sahasında Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenildi.???????

Kaynak: AA
Pamukkale ÜniversitesiDanimarkaDenizliSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yukatel Denizli Basket, Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenildi - Son Dakika
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