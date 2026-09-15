Yukatel Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rasta Vechta'ya 101-98 yenildi - Son Dakika
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Yukatel Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rasta Vechta'ya 101-98 yenildi

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FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri son 16 turunda Yukatel Denizli Basket, Almanya'nın Rasta Vechta ekibine 101-98 mağlup oldu. Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ardından Denizli temsilcisi yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri son 16 turunda Yukatel Denizli Basket, Almanya'nın Rasta Vechta ekibine 101-98 mağlup oldu.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-20 önde geçen Alman temsilcisi, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

Son çeyreğe 77-65 önde giren Rasta Vechta, karşılaşmayı 101-98 kazandı.

Yukatel Denizli Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Samokov, Almanya, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rasta Vechta'ya 101-98 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yukatel Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rasta Vechta'ya 101-98 yenildi - Son Dakika
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