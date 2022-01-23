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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.01.2022 15:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Mortadha (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Mortadha (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 67 Fall), Umut Bozok (Dk. 90+6 Varga)

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 46 Cardoso), Emrah Başsan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Abdulkadir Parmak, Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Mustafa Pektemek (Dk. 55 Bertolacci), Gavranovic (Dk. 87 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 12 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 14 Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 36 Umut Bozok, Dk. 52 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 39 Donk, Dk. 88 Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Dk. 45 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Bertolacci (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan ve çıkışını sürdüren Kasımpaşa, puanını 27'ye çıkardı. Ligde 6 maç sonra mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

52. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Umut Bozok'un pasında topla buluşan Ahmet Emin Engin'in ceza yayı içinden yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti: 3-1

81. dakikada gelişen Kayserispor atağında Bertolacci'nin ceza yayı üzerinden çıkardığı şutta savunmadan seken top üst direkten döndü.

83. dakikada lacivert-beyazlı takımın Mortadha ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Doğucan Haspolat'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mortadha'nın sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR odasının uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Doğucan'ın Abdulkadir Parmak'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Ertuğrul Taşkıran, Halil Umut Meler, Kayserispor, Emin Engin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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