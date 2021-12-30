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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

30.12.2021 17:16
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Alper Akarsu, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner ÖzaralYukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Cardoso, Yasir Subaşı, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek, Emre Demir (Dk. 87 Talha Sarıaslan), Mane (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Akarsu, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Cardoso, Yasir Subaşı, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek, Emre Demir (Dk. 87 Talha Sarıaslan), Mane (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Uzodimma (Dk. 46 Nurettin Korkmaz)??????, Gökhan Sazdağı (Dk. 78 Gavranovic)

68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak, Alperen Kuyubaşı, Ahmet Tuna Akıl (Dk. 46 Furkan Gedik), Gürcan Gözüm, Hasan Gündoğdu (Dk. 79 Oğuzhan Köseoğlu), Muhammed Can, Serkan Yıldız, Mervan Yusuf Yiğit (Dk.46 Alican Tez), Mehmet Aytemiz (Dk. 73 Yusuf Emre Baran), Nurullah Serbest, Fatih Çolak (Dk. 61 Ayberk Altan)

Goller: Dk. 5 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 28 Gökhan Sazdağı, Dk. 84 Cardoso, Dk. 87 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Serkan Yıldız, Dk. 61 Gürcan Gözüm (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 83 Cardoso, Dk. 90+1 Talha Sarıaslan (Yukatel Kayserispor)

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

5. dakikada Yukatel Kayserispor'da Emre Demir, ceza sahası içerisinde savunma oyuncusuyla girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

84. dakikada Kayserispor, skoru 3-0'a taşıdı. Gavranovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

87. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Gavranovic, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

Yukatel Kayserispor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Ramazan Onur, Gökhan Bilir, Kayserispor, Akarsu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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