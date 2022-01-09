Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, radikal kararlar alacaklarını söyledi.

Denizli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarının başlangıcını iyi bir sonuçla yapmak istediklerini belirtti.

Birçok eksik nedeniyle kadroda farklı arayışlara girdiklerini anlatan Denizli, oyuna kötü başladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir kötü bir gidişat sergilediklerini belirten Denizli, hayatlarının mücadele içinde geçtiğini vurguladı.

"Burası benim için bir takımdan daha fazlasını ifade etti." diyen Denizli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir takım tedbir ve kararları almak mecburiyetindeyiz. Bunlar radikal kararlar olacak. Dönüşte de başkanla oturup bunları değerlendireceğiz. Bizim mücadeleden vazgeçme gibi bir düşüncemiz asla olmaz. Bu takıma sezon başında nasıl güveniyorsan bu zamanda aynı şekilde güvenim devam ediyor. Pozisyonumuz iyi değil ama bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmez. Buradan mutlaka çıkacağız. Kadroda bazı değişiklikler yapmalıyız. Ara transferde bir şey yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. Takımın sorumlusu benim başarılı ve başarısız sonuçlarda sorumluluğum var. Bu mücadeleden vazgeçmek asla yok. Bu camia benim için çok daha farklı şeyler ifade ediyor."

Kararın alınma nedenini bilmediğini anlatan Denizli, transfer yapıp yapmayacaklarını bilmediğini, kadroyu sayı olarak azaltacaklarını kaydetti.

Altay'ın galibiyet hasretinin 13 maça çıktığını ve bu durumun futbolcuların üzerinde psikolojik olarak etkileyip etkilemediğini soran bir gazeteciye cevap veren Denizli, "Sahada oyun içerisinde zaman zaman ciddi bir şekilde güven kaybı yaratıyor. Özellikle kullandığımız toplarda bariz bir şekilde gözüküyor. Bunu kaybettiğimiz gibi kazanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.