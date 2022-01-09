Üye Girişi
Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından

09.01.2022 18:53

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, radikal kararlar alacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, radikal kararlar alacaklarını söyledi.

Denizli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarının başlangıcını iyi bir sonuçla yapmak istediklerini belirtti.

Birçok eksik nedeniyle kadroda farklı arayışlara girdiklerini anlatan Denizli, oyuna kötü başladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir kötü bir gidişat sergilediklerini belirten Denizli, hayatlarının mücadele içinde geçtiğini vurguladı.

"Burası benim için bir takımdan daha fazlasını ifade etti." diyen Denizli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir takım tedbir ve kararları almak mecburiyetindeyiz. Bunlar radikal kararlar olacak. Dönüşte de başkanla oturup bunları değerlendireceğiz. Bizim mücadeleden vazgeçme gibi bir düşüncemiz asla olmaz. Bu takıma sezon başında nasıl güveniyorsan bu zamanda aynı şekilde güvenim devam ediyor. Pozisyonumuz iyi değil ama bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmez. Buradan mutlaka çıkacağız. Kadroda bazı değişiklikler yapmalıyız. Ara transferde bir şey yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. Takımın sorumlusu benim başarılı ve başarısız sonuçlarda sorumluluğum var. Bu mücadeleden vazgeçmek asla yok. Bu camia benim için çok daha farklı şeyler ifade ediyor."

Kararın alınma nedenini bilmediğini anlatan Denizli, transfer yapıp yapmayacaklarını bilmediğini, kadroyu sayı olarak azaltacaklarını kaydetti.

Altay'ın galibiyet hasretinin 13 maça çıktığını ve bu durumun futbolcuların üzerinde psikolojik olarak etkileyip etkilemediğini soran bir gazeteciye cevap veren Denizli, "Sahada oyun içerisinde zaman zaman ciddi bir şekilde güven kaybı yaratıyor. Özellikle kullandığımız toplarda bariz bir şekilde gözüküyor. Bunu kaybettiğimiz gibi kazanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından
Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından
Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Kayserispor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı         
19:05
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun         
11:53
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02

Son Dakika Haberleri
18:56 Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısını Rize maçıyla açıyor! İşte sürpriz ilk 11
18:11 Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti
18:05 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı
17:58 Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!
17:57 Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı
17:49 Yasa teklifi Meclis'te! Zincir marketler artık ekmek ve sigara satamayacak
17:48 Daha neler duyacağız? Ağaçla evlenene alıştık, şimdi de pembe renkle evlenen kadın!
17:44 Afganistan'ı terk ederken bebeklerini kaybetmişlerdi! Aylar sonra buldular
17:37 TESK Başkanı: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
17:22 Futbol sahasında kalp krizi! Deneyimli yıldız Coulibaly, kalenin önünde yere yığıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 19:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor-Altay maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement