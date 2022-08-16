Yukatel Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Başarı çıtası yükselecek" - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Başarı çıtası yükselecek"

16.08.2022 10:08
Yukatel Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Başarı çıtası yükselecek"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbulspor maçında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ifade ederek oturmuş kadronun meyvesini topladıklarını söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbulspor maçında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ifade ederek oturmuş kadronun meyvesini topladıklarını söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbulspor maçında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi. Başkan Berna Gözbaşı; oturmuş, hazır bir kadroya sahip olduklarını ve bunun meyvesini aldıklarını ifade etti. Başkan Gözbaşı, "İlk dakikalarda iyi oynadık. İyi atakla golü bulduk. Sonrasında rehavete mi kapıldık bilmiyorum ama bir durgunluk oldu. Ama sonuçta 3 puanı aldık. İlerleyen haftalarda eksiklerimizin de gelmesi ile birlikte daha güçlü olacağız ve başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceğiz. Başarı çıtamızı yükselteceğiz" dedi.

Kayserispor'un oldukça sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Başkan Berna Gözbaşı; kendisinin gerekli fedakarlıkları yaptığını, Kayseri'nin önde gelen isimlerinin de artık kendisine destek olmaya başladığını belirtti. Başkan Gözbaşı, "Üç yıldır çok çok fedakarlıklar yaptım. Ama bir yere kadar. Ama şehrin desteğine gerçekten ihtiyaç duydum. Gece gündüz şehrin önde gelenleri ile birlikte verdiğimiz gayretler var. İnşallah sorunları aşarak, 3 puanlar alarak yolumuza devam ederiz" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Berna Gözbaşı, İstanbulspor, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtası yükselecek' - Son Dakika

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