Berna Gözbaşı: Kısıtlı kadromuza rağmen neler yapabileceğimizi gösterdik - Son Dakika
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Berna Gözbaşı: Kısıtlı kadromuza rağmen neler yapabileceğimizi gösterdik

28.08.2022 22:47
Berna Gözbaşı: Kısıtlı kadromuza rağmen neler yapabileceğimizi gösterdik

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kısıtlı kadromuza neler yapabileceğimizi göstermiş olduk. Böyle güzel bir galibiyet yaşattıkları için teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum" dedi.

Yukatel Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kısıtlı kadromuza neler yapabileceğimizi göstermiş olduk. Böyle güzel bir galibiyet yaşattıkları için teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı teknik heyet ve oyuncularını kutlayan Gözbaşı, "Önemli sakatlıklarımız vardı. Maça endişeli gelmiştim ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kısıtlı kadromuza neler yapabileceğimizi göstermiş olduk. Böyle güzel bir galibiyet yaşattıkları için teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Burada sayın valime çok teşekkür ediyorum. Kayserinin her yerinden taraftar geldi. Bunun futbolculara olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Kayserispor'da her zaman sorun olmuş ama inanın sadece Yukatel Kayserispor'un sorunu değil. Ülkemizde futbol ekonomisi çok kötü. Ben buradan yetkililere sesleniyorum; Her şeyin fiyatı yükselirken fiyatı artmayan tek şey yayın gelirimiz. Katkıda bulunan büyüklerimize teşekkür ediyorum. Kayserispor şehrin takımı. Bu kulübün buralara gelmesi için çok çaba sarf ettim ama bunu birlikte yapmamız gerekir. Hep transfer yasağı soruluyor ama bizim bir kadromuz var. Bugün önemli eksikliklerimize rağmen yine çok güzel futbol sergiledik. Takımımızı sezon sonuna kadar bu şekilde götürebilirsek İnşallah zamanla da sorunları aşmış oluruz" diye konuştu."ŞU STRESLİ ZAMANDA FUTBOL BU ÜLKENİN EĞLENCESİ VE HEYECANI"Futbola desteğin artması gerektiğini söyleyen Gözbaşı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Buradan spor bakanımıza, bütün futbol camiasına sesleniyorum; Anadolu kulüplerinin bütçeleri yayın gelirinden oluşuyor. Ben göreve geldiğimde Euro 6-7 liraydı, şimdi 18 lira. Her kulüp için söylüyorum, yaşamaları çok zor. Şu stresli zamanda futbol bu ülkenin eğlencesi ve heyecanı. Futbola desteğin artması lazım. İnşallah evimizde böyle galibiyetler almaya devam ederiz."

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Kaynak: DHA

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Giresunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: Kısıtlı kadromuza rağmen neler yapabileceğimizi gösterdik - Son Dakika

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