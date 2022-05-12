Yukatel Kayserispor ile Egemen Korkmaz PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Kayserispor ile Egemen Korkmaz PFDK'ye sevk edildi

12.05.2022 18:55
Yukatel Kayserispor ile Egemen Korkmaz PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada Yukatel Kayserispor'un saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise saldırı sebebiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Egemen Korkmaz, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor ile Egemen Korkmaz PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin açıkladı: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor ile Egemen Korkmaz PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement