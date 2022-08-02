Kayserispor'da 31 futbolcunun lisansı çıktı - Son Dakika
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Kayserispor'da 31 futbolcunun lisansı çıktı

02.08.2022 13:28
Kayserispor'da 31 futbolcunun lisansı çıktı

Yukatel Kayserispor takımında 31 futbolcunun lisansı çıktı.

Yukatel Kayserispor takımında 31 futbolcunun lisansı çıktı. Sarı Kırmızılı takımda 15 yabancı futbolcuya lisans çıkarıldı.

Süper Lig 2022-2023 sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor'da kadro şekilleniyor. Sarı kırmızılı kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen futbolcu isimlerinin lisans çıkmaya başladı. TFF, şu ana kadar Yukatel Kayserispor takımından 31 futbolcunun lisans işlemlerini tamamladı. Yukatel Kayserispor'da şu ana kadar lisansı çıkarılan oyuncular şunlar;

Abdulkadir Taştan, Ali Karimi, Andrea Bertolacci, Anthony Uzodimma, Arif Kocaman, Bernard Mensah, Bilal Bayezit, Carlos Mane, Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Emin Can Uysal, Emrah Başsan, Ethem Balcı, Gökhan Sazdağı, Gustavo Campanharo, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Lionel Carole, Majid Hosseini, Mario Gavranovic, Mehmet Eray Özbek, Miguel Cardoso, Muhammed Eren Arıkan, Mustafa Pektemek, Olivier Kemen, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Talha Sarıaslan, Thiam Mame Baba ve Yaw Ackah - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da 31 futbolcunun lisansı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da 31 futbolcunun lisansı çıktı - Son Dakika
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