Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika
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Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

21.08.2022 15:09
Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Erkan Engin eşlik edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Özgür Yankaya, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika

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