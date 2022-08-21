Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Erkan Engin eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Özgür Yankaya, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başakşehir Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika

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