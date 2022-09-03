Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Özgüç Türkalp, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Son Dakika

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