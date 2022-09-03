Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Son Dakika
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Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

03.09.2022 16:01
Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Yukatel Kayserispor'un bugün Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bugün 21.45'de başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayıl yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Son Dakika
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