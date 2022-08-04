Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Lionel Carole sevinci var. Yaşadığı sakatlıksız sonrası takımdan ayrı olan Fransız oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başladı. Lionel Carole'nin Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak son çalışmaların ardından belli olacak. Hafif ağrısı bulunan Lionel Carole'nin bugün yapılacak olan kontrolünde durumu netlik kazanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Lionel Carole, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Lionel Carole takıma katıldı - Son Dakika

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