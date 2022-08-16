Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı - Son Dakika
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Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı

16.08.2022 08:47
Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Miguel Cardoso oldu.

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Miguel Cardoso oldu.

Süper Lig'e Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Bu sezon sahasındaki ilk maçına çıkan sarı kırmızılı takım rakibi karşısında 3. dakikada öne geçti.

Miguel Cardoso, Lionel Carole'nin asistinde topu ağlara gönderirken takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. İstanbulspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve 83. dakikada yerini Yaw Ackah'a bırakan Cardoso, attığı golünü doğacak olan çocuğuna ile eşi Catarina'ya hediye etti. - KAYSERİ

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Kayserispor 11. sıraya yükseldi Kayserispor 11. sıraya yükseldi Rezerv Lig 2. Hafta: Kayserispor: 0İstanbulspor: 0 Rezerv Lig 2. Hafta: Kayserispor: 0İstanbulspor: 0
Kaynak: İHA

İstanbulspor, Kayserispor, Miguel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'un ilk golünü Miguel Cardoso attı - Son Dakika
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