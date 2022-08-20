Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Yarın İstanbul Fatih Terim Stadı 'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.15'te başlayacak ve maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. - KAYSERİ

Yukatel Kayserispor, ligin 3. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve saat 18.00'de havayolu ile İstanbul 'a giderek kampa girecek. Kayserispor, rakibini deplasmanda yenerek bu sezon üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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