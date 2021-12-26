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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 70-89 - Son Dakika

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 70-89

26.12.2021 19:58
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 70-89

SALON: EnkaHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Kaan Büyükçil (xx), Musa Kazım Çetin (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Armand (xxx) 17, Hamilton (xx) 8, Aldridge (xxx) 17, Browne (xx) 8, Nusret (x), Thomas (xxx) 12, Erol Can (x) 2, Yiğit (x), Doğukan (x), Hakan (x) 3, Sinan (x) 3YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ...

SALON: Enka

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Kaan Büyükçil (xx), Musa Kazım Çetin (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Armand (xxx) 17, Hamilton (xx) 8, Aldridge (xxx) 17, Browne (xx) 8, Nusret (x), Thomas (xxx) 12, Erol Can (x) 2, Yiğit (x), Doğukan (x), Hakan (x) 3, Sinan (x) 3YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xxx) 10, Lucas (xxx) 17, Upson (xxx) 10, Lomazs (xxx) 16, Hakan (x), Sestina (xxx) 16, Emircan (xxx) 9, Thomas (xx) 8, Yiğitcan (xx) 31'İNCİ PERİYOT: 13-16İLK YARI: 33-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibini karşı karşıya getiren maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-70 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 16-13, ilk yarısı 40-33, üçüncü periyodu da 54-50 Denizli temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Merkezefendi, 14 maçta 4 galibiyete ulaşıp rahat bir nefes aldı. Merkezefendi'de Lucas 17, Sestina ve Lomazs 16'şar sayıyla oynadı. Üst üste 7 mağlubiyetin ardından geçen hafta Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda yenen Petkimspor ise 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında kaldı.


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ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Kaan Büyükçil, Merkezefendi, Kazım Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 70-89 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 70-89 - Son Dakika
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