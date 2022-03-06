Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 83-85 - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 83-85

06.03.2022 22:23
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 83-85

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Duhan Köyiçi (xx), Batuhan Söylemezoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 18, Yunus (x) 3, Colson (xx) 9, M'Baye (xxx) 16, Tyus (xxx) 12, Roll (xx) 7, Can Korkmaz (xxx) 14, Mahir (x), Berkan (x), Burak Can (x) 4YUKATEL...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Duhan Köyiçi (xx), Batuhan Söylemezoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 18, Yunus (x) 3, Colson (xx) 9, M'Baye (xxx) 16, Tyus (xxx) 12, Roll (xx) 7, Can Korkmaz (xxx) 14, Mahir (x), Berkan (x), Burak Can (x) 4YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emircan (x) 2, Altan (xx) 4, German (xxxx) 33, Lomazs (xxx) 13, Hakan (xxx) 9, Sestina (xxx) 11, Upson (xx) 8, Thomas (xx) 5, Yiğitcan (x)1'İNCİ PERİYOT: 20-26İLK YARI: 44-473'ÜNCÜ PERİYOT: 63-685 FAUL: 39.56 Hakan (Yukatel Merkezefendi Bld)

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası Pınar Karşıyaka, evinde Ege derbisinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 85-83 mağlup oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelede konuk ekipten ikinci maçına çıkan yeni transfer German, 33 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Bu skorla ligde 3 maç sonra mağlubiyetle tanışan Karşıyaka, 21 maçta 14 galibiyette kaldı. Merkezefendi ise üst üste 2'nci galibiyetini alarak 21 haftada 7 galibiyete ulaşıp nefes aldı.

Maç Merkezefendi'den Hakan ve German, Karşıyaka'dan Yunus ve M'Baye'nin karşılıklı 3 sayılık isabetleriyle başladı. Merkezefendi'nin dış atışlarla, Karşıyaka'nın pota altından rakibine üstünlük sağlamaya çalıştığı periyotta kenardan gelen Upson ve Sestina'nın katkısıyla öne geçen konuk ekip, Thomas'ın üçlüğüyle ilk periyodu 26-20 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Denizli temsilcisi farkı 8 sayıya kadar taşısa da Roll ve Can Korkmaz'ın üçlükleriyle farkı eriten Kaf-Kaf, M'Baye'nin üçlük isabetiyle 35-32 öne geçti. Merkezefendi, Lomazs'ın basketleriyle yeniden öne geçip 6 sayılık üstünlüğü bulurken, devre Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 47-44 konuk ekip lehine bitti. Üçüncü periyotta Merkezfendi, German'ın etkili oyunuyla farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Karşıyaka, Tyus, Burak Can ve Taylor'la farkı 3 sayıya indirse de German'ın son saniye turnikesiyle konuk ekip son periyoda 68-63 önde başladı. Son periyotta 1 dakika içinde farkı kapatan Pınar Karşıyaka, Can Korkmaz'ın basketfaulüyle 68-68 eşitliği yakaladı. Maçın en skorer ismi German'la Karşıyaka'nın öne geçmesine izin vermeyen Merkezefendi, son bölümde Lomazs ve Hakan'la tekrar 6 sayı öne geçti. Çekişmeli geçen son anlarda Karşıyaka, Taylor, Merkezefendi de Yiğitcan'la serbest atışlardan yararlanamadı. Maç 85-83 Merkezefendi üstünlüğüyle bitti.


- İzmir
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Mustafa Kemal Atatürk, Merkezefendi, Can Korkmaz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 83-85 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 83-85 - Son Dakika
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